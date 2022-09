Iraanse president belooft onderzoek naar dood jonge vrouw

De Iraanse president Ebrahim Raisi verklaarde donderdag dat de dood van een jonge vrouw, die tot protesten in Iran leidde, zal worden ‘onderzocht’, maar hekelde de hypocrisie van de westerse mogendheden.

‘Wees gerust, er zal zeker een onderzoek worden geopend’, zei hij tegen verslaggevers in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York, terwijl hij aangaf dat het rapport van de wetsarts geen melding maakte van misbruik door de politie.

In de Islamitische Republiek Iran wordt massaal gedemonstreerd sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze door de religieuze politie was aangehouden omdat ze haar hoofd volgens agenten niet had bedekt. Volgens de politie kreeg ze een hartaanval, maar de demonstranten geloven dat niet.