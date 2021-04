De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif pleit voor een 'slimme bijstelling' tussen het militaire en het diplomatieke veld. Ook betreurt hij de gelekte audio-opname die voor een rel heeft gezorgd, zo zei hij woensdag.

De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde zondag naar eigen zeggen fragmenten van de opname van een gesprek tussen minister Zarif en de econoom Saeed Leylaz. Daarin zou Zarif bevestigen dat zijn rol als vertegenwoordiger van de Islamistische Republiek Iran op het wereldtoneel zeer beperkt is.

'In de Islamitische Republiek regeert het militaire veld', zei minister Zarif volgens de Amerikaanse krant. Over generaal Qassem Soleimani zei Zarif naar verluidt dat zijn dood een grote klap was voor Iran, maar ook dat sommige van zijn daden het land beschadigd hebben.

In een reactie op Instagram zegt Zarif nu dat uit de opname vooral onthouden moet worden dat een 'slimme bijstelling van de relatie tussen beide vleugels' van de Iraanse macht zich opdringt. Ook pleit hij voor het vastleggen van prioriteiten. 'Ik betreur de manier waarop een geheime theoretische discussie over de nood aan een synergie tussen het diplomatieke en het militaire veld is uitgemond in een interne strijd', schreef hij woensdag.

De uitgelekte opmerkingen ontlokten scherpe kritiek van conservatieve politici en media en een dag geleden liet de Iraanse president Hassan Rohani al een onderzoek instellen naar het lek. Rohani heeft inmiddels ook te kennen gegeven dat hij gelooft dat het lek er is gekomen om de nucleaire gesprekken in Wenen te doen ontsporen. 'Deze tape werd uitgebracht op het moment dat (de onderhandelingen) bijna zijn afgerond, met als doel de interne eenheid te ondermijnen', klonk het.

