Vier leden van de Iraanse inlichtingendienst hebben geprobeerd een Amerikaanse journaliste en mensenrechtenactiviste in haar woning in New York te ontvoeren. Dat zeggen federale aanklagers in de VS. Iran spreekt de beschuldigingen tegen.

Het Openbaar Ministerie in New York heeft vier medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst aangeklaagd voor de ontvoeringsplannen. De bedoeling was om de Amerikaanse activiste van Iraanse afkomst thuis in Brooklyn te ontvoeren en haar vervolgens naar Iran te brengen. Daar zou ze vervolgd zou worden als criticus van het Iraanse regime, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De vier verdachten bevinden zich in Iran. Een vijfde persoon, die in Californië woont, is opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt te hebben bijgedragen aan de financiering van het project. Volgens het Openbaar Ministerie konden de plannen verijdeld worden door de federale politiedienst FBI.

Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis, zegt dat Washington de Iraanse plannen 'onvoorwaardelijk veroordeelt'.

Teheran doet de Amerikaanse beschuldigingen dan weer af als 'absurd'. 'Deze insinuaties zijn zo ongegrond en belachelijk, dat het niet eens de moeite waard is om erop te reageren', zegt Said Khatibzadeh, de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Het is niet de eerste keer dat de VS hun toevlucht zoeken tot een Hollywood-achtig scenario', klinkt het nog.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft niet vermeld tegen wie de ontvoeringsplannen gericht waren. Maar volgens de media in de VS gaat het om de 44-jarige Masih Alinejad. Zij verspreidde via Twitter ook verschillende berichten waarin zij werd beschreven als het doelwit van de geplande ontvoering.

Alinejad staat bekend als een felle tegenstander van de wet die vrouwen in Iran verplicht een hijab te dragen. In 2019 had ze de Iraanse regering al beschuldigd van het lastigvallen van haar familie en het gevangen zetten van haar broer. Alinejad ontvluchtte Iran in 2009, en heeft sinds 2019 de Amerikaanse nationaliteit.

