De Europese lidstaten hebben hun rol niet gespeeld om de nucleaire deal te redden, die uit elkaar dreigt te vallen. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif gesteld.

'Iran is bereid om de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action of de nucleaire deal, red.) volledig te implementeren zolang de EU/E3 hun economische verbintenissen implementeren', zei Zarif op Twitter.

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bevestigde maandag dat Iran de limiet op laagverrijkt uranium heeft overschreden. De limieten staan gestipuleerd in het akkoord dat Iran sloot met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en de VS.

Die laatsten trokken zich een jaar geleden terug uit het akkoord. 'Iran wil zijn beloften uit het JCPOA nakomen op dezelfde manier als de EU/E3 hun beloften hebben - en zullen - nakomen', luidt het nog. 'Dat lijkt me eerlijk.'

Eerder riepen de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Iran nog op om de beslissing terug te draaien. 'We roepen Iran met empathie op om terug te komen op zijn stappen en geen verdere maatregelen te nemen die de nucleaire deal schenden', klonk het in een gemeenschappelijke mededeling.