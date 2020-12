Een satellietgestuurd machinegeweer met de hulp van 'kunstmatige intelligentie' werd eind november gebruikt om een Iraanse kernfysicus te vermoorden. Dat heeft de plaatsvervangende opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde van Iran zondag aan de lokale media meegedeeld.

Mohsen Fakhrizadeh, gedood op 27 november bij een explosie en vuurwapenaanval, reed op een snelweg met een beveiligingsteam van elf revolutionaire wachters toen het machinegeweer 'inzoomde' op zijn gezicht en dertien kogels afvuurde, zei admiraal Ali Fadavi, geciteerd door persbureau Mehr.

Het automatische wapen, gemonteerd op een pick-up, 'concentreerde zich op het gezicht van martelaar Fakhrizadeh op zo'n manier dat zijn vrouw, die slechts 25 centimeter verwijderd was, niet door een kogel werd geraakt', aldus de officier.

Het apparaat werd 'bestuurd door internet' via satelliet en gebruikte een 'geavanceerde camera en kunstmatige intelligentie' om het doelwit te vinden, vervolgde Fadavi. De veiligheidschef van de wetenschapper kreeg vier kogels in zijn lichaam toen hij zich op hem wierp om hem te beschermen. 'Er was geen terrorist ter plaatse', merkte de admiraal op.

De Iraanse autoriteiten beschuldigden Israël en de Volksmudjaheddin, een oppositiegroep die in Iran verboden is, verantwoordelijk te zijn voor de moord. Mohsen Fakhrizadeh werd beschouwd als een topman van het Iraans nucleair programma.

