Iraans president Rohani: 'Geen ontmoeting met Trump zonder opheffing sancties'

De Iraanse president Hassan Rohani heeft de verwachtingen die na de G7-top waren ontstaan over een ontmoeting met VS-president Donald Trump getemperd. In principe is hij daartoe bereid, maar Trump moet wel eerst de sancties tegen Iran opheffen. 'Als dat gebeurt, kunnen we praten over verdere positieve ontwikkelingen', zei Rohani dinsdag. 'Alleen een paar beelden met Hassan Rohani schieten, dat gaat niet.'

Hassan Rohani