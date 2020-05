Bij het ongeval tijdens Iraanse marineoefeningen zijn negentien mensen om het leven gekomen en vijftien anderen gewond geraakt. Dat heeft het Iraanse leger bevestigd. Een steunschip van de Iraanse marine was getroffen door eigen vuur in de Golf van Oman.

'Zondagnamiddag, tijdens een oefening van een aantal marinevaartuigen in de wateren van Jask en Chabahar, heeft het lichte steunschip Konarak een ongeval gehad', aldus het persbericht van het leger. Daarin staat ook dat de slachtofferbalans op '19 martelaren en 15 gewonden' ligt. Eerder was officieel sprake van één dodelijk slachtoffer.

Volgens de Iraanse staatstelevisie was de Konarak zondagnamiddag geraakt door een raket. Volgens de staatstelevisie had het logistieke steunschip een schietdoelwit op bestemming gebracht, maar had het vaartuig zich daarna niet ver genoeg van dat doelwit verwijderd. 'Konarak is gezonken door eigen vuur nadat het fregat van de Moudge-klasse 'Jamaran' het per ongeluk met een raket heeft geraakt tijdens een reële schietoefening in de regio van Jask', zei het nieuwsagentschap Tasnim eerder al.

