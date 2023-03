Iraans gerecht verleent 22.000 demonstranten gratie

De Iraanse justitie zegt gratie te hebben verleend aan 22.000 mensen die deelnamen aan de maandenlange protesten tegen het regime. Omdat dit de eerste cijfers zijn die Iran vrijgeeft over de arrestaties, is niet duidelijk hoeveel van de demonstranten nog in hechtenis zijn.

Een week geleden maakte de Iraanse staatsmedia bekend dat Irans religieuze leider Ayatollah Ali Khamenei de straf zou kwijtschelden van ruim 80.000 gevangenen ter gelegenheid van de verjaardag van de Islamitische Revolutie. De cijfers konden niet onafhankelijk bevestigd worden.

Volgens critici moet de massale gratie waarschijnlijk de druk op het regime doen afnemen. Bovendien benadrukken mensenrechtenorganisaties dat veel demonstranten niet officieel zijn aangeklaagd, en dat ze dus al lang vrij moesten zijn. De laatste golf van protesten in de herfst deden het Iraanse leiderschap in de grootste crisis sinds decennia belanden.

De aanleiding was de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini, die werd gearresteerd wegens een overtreding van de kledingvoorschriften en in hechtenis om het leven kwam. Tijdens de protesten werden meer dan 500 demonstranten gedood.