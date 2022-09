Iraans atoomprogramma: Teheran maakt nieuw voorstel over aan EU

Iran heeft een nieuw voorstel overgemaakt aan de Europese Unie om een einde te maken aan de jarenlange strijd over zijn atoomprogramma. ‘We hebben het antwoord van de Verenigde Staten op het compromisvoorstel van de EU zorgvuldig bekeken en ons standpunt daarover aan de EU overgemaakt’, aldus woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Nasser Kanaani vrijdag.

De woordvoerder noemde volgende de Iraanse media geen details, maar noemde het voorstel wel ‘constructief’. De internationale atoomdeal die in 2015 met Iran werd afgesloten, zit al jaren in de koelkast. Bedoeling van het akkoord met de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk was om beperkingen op te leggen aan het Iraanse atoomprogramma, zodat het land geen atoomwapens kan ontwikkelen. In ruil daarvoor werden sancties opgeheven tegen Iran.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump trok echter in 2018 zijn land eenzijdig terug uit het akkoord en legde weer sancties op. Daarop begon Iran de voorwaarden uit het akkoord ook te schenden, onder meer door meer uranium te verrijken dan toegelaten. Na gesprekken in Wenen begin augustus legde de Europese Unie een compromisvoorstel op tafel om alle partijen weer aan boord te krijgen.

Zowel de VS als Iran hebben al gereageerd op het voorstel. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell zei woensdag nog dat hij verwacht dat de onderhandelingen met Iran over de nucleaire deal ‘over enkele dagen’ met succes afgerond zullen kunnen worden. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, zei die dag ook dat de EU-tekst ‘stevigere garanties’ moet bevatten.