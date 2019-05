De sjiitische leiders van Irak hebben maandag ervoor gewaarschuwd dat hun land niet mag meegesleept worden in een mogelijke oorlog tussen de VS en Iran. De waarschuwingen komen er één dag nadat een raket vlakbij de Amerikaanse ambassade in Bagdad ontplofte.

De belangrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr zei dat er geen munitie mag aangeleverd worden voor een oorlog tussen de VS en Iran, want dat zou 'Irak tot een slagveld' maken in het conflict. 'We hebben vrede nodig en een constructieve opstelling. Iedereen die Irak in een oorlog wil meeslepen is een vijand van Irak', zei al-Sadr.

Ook Qais al-Khazali, de leider van een sjiitische militie, zei dat 'een oorlog de politieke, economische en veiligheidsbelangen van Irak zal schaden'. Hadi al-Amiri, leider van de al-Fatah partij in het parlement, zei dat 'als er oorlog uitbreekt, iedereen zal branden'.

Zondag was een katjoesjaraket ontploft in de omgeving van de Groene Zone in Bagdad, waar ook de Amerikaanse ambassade gevestigd is. Daarop tweette president Donald Trump : 'Als Iran wil vechten, wordt dat het einde van Iran. Bedreig de VS nooit meer!'? Dat werd dan weer door de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Javad Zarif bestempeld als een 'genocidale beschimping'. De spanning tussen de VS en Iran is opgelopen, nadat de Iraanse president Hassan Rohani vorige week bekendmaakte dat zijn land zich gedeeltelijk gaat terugtrekken uit het nucleaire akkoord van 2015 met de wereldmachten.

De VS had zich daar vorig jaar al uit teruggetrokken. Europa vraagt te stoppen met de provocaties. 'De regio heeft geen verdere destabilisering meer nodig', aldus Maja Kocijancic, de woordvoerster voor de Europese buitenlandse politiek. 'Alles moet in het werk gesteld worden om de spanning te laten afnemen.'