In Bagdad is in de nacht van zaterdag op zondag een raket ingeslagen op de woning van de Iraakse premier. Volgens de veiligheidsdiensten bleef premier Mustafa Al-Kadhimi ongedeerd en gaat het om een mislukte moordaanslag.

In Bagdad is in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag met een drone gepleegd op de woning van de Iraakse premier. Volgens de veiligheidsdiensten bleef premier Mustafa Al-Kadhimi ongedeerd en gaat het om een mislukte moordaanslag.

'De premier heeft geen verwondingen opgelopen en verkeert in goede gezondheid', aldus de autoriteiten. 'De veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen na deze mislukte aanslag', luidde het voorts zonder verdere details vrij te geven. Premier Mustafa Al-Kadhimi heeft inmiddels via Twitter opgeroepen tot kalmte: 'Ik ben in orde, godzijdank, en ik roep iedereen op tot kalmte en terughoudendheid in het belang van Irak'. In dezelfde tweet noemt de premier zichzelf een 'verlossingsproject voor Irak'.

Betoging tegen uitslag verkiezingen

De aanval komt er op een moment dat honderden pro-Iraanse manifestanten met een sit-in aan de toegang naar de Groene Zone protesteren tegen de resultaten van de verkiezingen van 10 oktober.

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

In Bagdad is in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag met een drone gepleegd op de woning van de Iraakse premier. Volgens de veiligheidsdiensten bleef premier Mustafa Al-Kadhimi ongedeerd en gaat het om een mislukte moordaanslag.'De premier heeft geen verwondingen opgelopen en verkeert in goede gezondheid', aldus de autoriteiten. 'De veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen na deze mislukte aanslag', luidde het voorts zonder verdere details vrij te geven. Premier Mustafa Al-Kadhimi heeft inmiddels via Twitter opgeroepen tot kalmte: 'Ik ben in orde, godzijdank, en ik roep iedereen op tot kalmte en terughoudendheid in het belang van Irak'. In dezelfde tweet noemt de premier zichzelf een 'verlossingsproject voor Irak'.De aanval komt er op een moment dat honderden pro-Iraanse manifestanten met een sit-in aan de toegang naar de Groene Zone protesteren tegen de resultaten van de verkiezingen van 10 oktober.