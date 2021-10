De Iraakse inlichtingendiensten hebben een naaste medewerker van de gewezen leider van Islamitische Staat (IS) Abu Bakr al-Baghdadi opgepakt. De hoge verantwoordelijke, Sami Jasim al-Jaburi, is opgepakt buiten Irak, heeft premier Mustafa al-Kadhimi maandag gezegd.

De man werd gezocht door de Verenigde Staten en wordt voorgesteld als een financieel verantwoordelijke van de extremistische organisatie.

Washington loofde vijf miljoen dollar uit voor elke informatie over de verantwoordelijke die 'een essentiële rol' speelde in het 'beheer van financiën' van IS, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de Iraakse premier voerden de inlichtingendiensten een 'complexe operatie buiten de grenzen' uit om Sami Jasim op te pakken.

Islamitische Staat

De Iraakse regering riep in december 2017 de militaire overwinning uit op Islamitische Staat, drie jaar nadat de militie grote delen van het grondgebied in het noordelijke deel van het land had veroverd.

Al-Baghdadi kwam in 2019 om het leven tijdens een raid door Amerikaanse special forces in Syrië.

Verkiezingen

De aankondiging van de arrestatie van Al-Jaburi komt er een dag na de vervroegde parlementsverkiezingen in Irak. Volgens de kiescommissie brachten slechts 4 op de 10 Irakezen hun stem uit, een laagterecord. De uitslag van de verkiezingen wordt later op maandag verwacht.

De verkiezingen werden vervroegd gehouden als antwoord op de maandenlange protesten voor hervormingen. Het was voor de tweede keer dat er verkiezingen waren sinds Irak de militaire overwinning op IS uitriep.

