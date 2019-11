De Irakezen komen al sinds 1 oktober op straat tegen de corruptie en het wanbeleid in hun land, en eisten daarbij ook het ontslag van hun regering.

De Iraakse premier Adel Abdel Mahdi heeft vrijdagnamiddag gezegd dat hij zijn ontslag gaat aanbieden aan het parlement. De aankondiging komt er na bijna twee maanden van protesten, en nadat grootayatollah Ali al-Sistani de druk opvoerde.

Onmiddellijk na de aankondiging barstte de menigte op het Tahrirplein in Bagdad in vreugde uit. Die plek was de voorbije twee maanden het epicentrum van de protesten.

Eerder vrijdag had de hoogstgeplaatste Iraakse geestelijke, Ali al-Sistani, het parlement opgeroepen om hun vertrouwen in de regering op te zeggen. Hij deed dat nadat donderdag minstens 32 mensen omkwamen bij protesten in de zuidelijke provincie Dhi Qar.