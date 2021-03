Steeds meer invloedrijke Democratische verkozenen roepen de gouverneur van de staat New York op ontslag te nemen: vrijdag vroegen de jonge ster van de linkervleugel in het Congres, Alexandria Ocasio-Cortez, en de ervaren Jerry Nadler het vertrek van Andrew Cuomo, die seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verweten.

De 63-jarige gouverneur, die in 2020 als een held van de pandemie werd gezien, wordt al door zes vrouwen beschuldigd. Woensdag zei een werkneemster dat hij eind vorig jaar met zijn hand onder haar bloes ging. Deze verklaring 'is verontrustend voor de veiligheid en het welzijn van het personeel van de gouverneur', meende Alexandria Ocasio-Cortez in een gezamenlijke mededeling met haar New Yorkse collega Jamaal Bowman. De twee herinnerden eraan dat de gouverneur en zijn adviseurs ook in opspraak kwamen in een onderzoek van de procureur-generaal van de staat omdat hij de covid-19-balans in de rusthuizen geminimaliseerd zou hebben. 'Wij geloven deze vrouwen, we geloven de berichten, we geloven de procureur en we geloven de 55 verkozenen van het New Yorkse parlement die concludeerden dat gouverneur Cuomo niet langer efficiënt kan leiden' met al deze problemen, zo klonk het in hun mededeling.

De New Yorker Jerry Nadler, die voor de Democraten al bijna 30 jaar in het Huis van Afgevaardigden zetelt en daar de Commissie Justitie voorzit, vindt ook dat 'de herhaaldelijke beschuldigingen tegen de gouverneur en de manier waarop hij reageerde, het onmogelijk maken voor hem om verder te besturen'. Hij 'heeft het vertrouwen van de New Yorkers verloren en moet ontslag nemen', aldus Nadler.

Stilte bij Schumer en Gillebrand

Andere prominente Democraten houden de kaken op elkaar over een eventueel ontslag. Zij argumenteren dat het onderzoek volop aan de gang is, en de resultaten moeten afgewacht worden.

Daarbij onder meer Senaatsleider Chuck Schumer, die in New York verkozen is, en de andere senator uit New York, Kirsten Gillibrand. Gillibrand wierp zich in het verleden nochtans op als een voorverchtster van de harde aanpak bij seksueel wangedrag, en speelde een rol bij het aftreden van haar collega en partijgenoot in de Senaat Al Franken, tegen wie minder werd ingebracht dan tegen Cuomo.

