Interpol vraag China officieel om uitleg over vermiste voorzitter

China heeft nog niet gereageerd op de verdwijning. 'Interpol heeft via de officiële kanalen duidelijkheid gevraagd van de Chinese autoriteiten met betrekking tot Interpol-voorziter Meng Hongwei', luidt het zaterdag in een statement van de organisatie.

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister. Hij werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol. Het was zijn echtgenote die zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten. De 64-jarige man woont in Lyon met zijn vrouw en kinderen. Op 29 september vertrok hij naar China.