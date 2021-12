In Soedan is het internet zaterdag afgesloten. De veiligheidstroepen patrouilleren in de hoofdstad Khartoem en blokkeren de bruggen die leiden naar de buitenwijken. Tegenstanders van het militaire overgangsregime hebben opgeroepen om opnieuw op straat te komen.

Door het internet af te sluiten, heeft de oppositie geen toegang tot sociale netwerken waar ze zich nochtans regelmatig organiseert. Sinds de staatsgreep van generaal Abdel Fattah al-Burhane op 25 oktober heeft die al vaker een beroep gedaan op die techniek.

In het licht van nieuwe manifestaties hebben de autoriteiten al gewaarschuwd dat de veiligheidstroepen 'zich zullen bezighouden met hen die de wet aan hun laars lappen en chaos creëren'. Bij eerder protest aan het parlement, het presidentieel paleis of het hoofdkwartier van het leger werd traangas ingezet of zelfs met scherp geschoten. Er vielen al 48 doden.

Op 25 oktober pleegde al-Burhane een staatsgreep en liet hij de meerderheid van de civiele regering onder leiding van premier Abdallah Hamdok aanhouden. Een maand later, op 21 november, ondertekende Hamdok een formeel akkoord met putschleider al-Burhane waarin stond dat Hamdok mocht terugkeren als premier van Soedan. De militaire autoriteiten hadden beloofd een civiele regering te vormen, maar die is nog altijd niet voorgesteld.

De vorming van een regering is een absolute voorwaarde voor de internationale hulp aan Soedan hernomen wordt. Het land is één van de armste ter wereld.

Door het internet af te sluiten, heeft de oppositie geen toegang tot sociale netwerken waar ze zich nochtans regelmatig organiseert. Sinds de staatsgreep van generaal Abdel Fattah al-Burhane op 25 oktober heeft die al vaker een beroep gedaan op die techniek.In het licht van nieuwe manifestaties hebben de autoriteiten al gewaarschuwd dat de veiligheidstroepen 'zich zullen bezighouden met hen die de wet aan hun laars lappen en chaos creëren'. Bij eerder protest aan het parlement, het presidentieel paleis of het hoofdkwartier van het leger werd traangas ingezet of zelfs met scherp geschoten. Er vielen al 48 doden.Op 25 oktober pleegde al-Burhane een staatsgreep en liet hij de meerderheid van de civiele regering onder leiding van premier Abdallah Hamdok aanhouden. Een maand later, op 21 november, ondertekende Hamdok een formeel akkoord met putschleider al-Burhane waarin stond dat Hamdok mocht terugkeren als premier van Soedan. De militaire autoriteiten hadden beloofd een civiele regering te vormen, maar die is nog altijd niet voorgesteld.De vorming van een regering is een absolute voorwaarde voor de internationale hulp aan Soedan hernomen wordt. Het land is één van de armste ter wereld.