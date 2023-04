Internationale Rode Kruis moet wereldwijd 1.500 jobs schrappen

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) gaat wereldwijd 1.500 jobs schrappen wegens financiële problemen. Dat heeft de organisatie dinsdag meegedeeld.

Door de maatregel zal het ICRC minstens 20 van zijn 350 sites moeten sluiten. De organisatie zal zich ook meer toespitsen op haar kerntaken: hulp bieden in conflictgebieden en het promoten van het internationaal humanitair recht. Er werken momenteel zowat 20.000 mensen voor het ICRC. De daling van het personeelsbestand moet voornamelijk gerealiseerd worden via een wervingsstop en door het niet vervangen van vertrekkende medewerkers.

De organisatie moet in 2023 en 2024 in totaal 430 miljoen Zwitserse frank (432 miljoen euro) besparen. Het ICRC zegt een deel van de beloofde donaties niet te hebben ontvangen. Bovendien zijn de kosten gestegen als gevolg van de inflatie. Daardoor draagt de organisatie een tekort van ongeveer 140 miljoen Zwitserse frank van vorig jaar mee.

Ook wordt het steeds moeilijker om overheidsdonaties te ontvangen die nog niet ‘geoormerkt’ zijn: het Rode Kruis kan dus niet vrij beslissen over de bestemming van dat geld.

Het ICRC zegt in 2023 zowat 2,8 miljard Zwitserse frank nodig te hebben. Dat is slechts 0,3 procent meer dan in 2022, hoewel de hulpactiviteiten toen moesten worden uitgebreid vanwege de oorlog in Oekraïne.