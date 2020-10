De Amerikaanse president, Donald Trump, is positief getest op het coronavirus. Trump (74) heeft de ernst van het virus altijd geminimaliseerd.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft Trump aangekondigd op Twitter in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd).

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

De president is momenteel 74 jaar oud en behoort daarmee tot de hoogste risicogroep. Hij heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden.

Trump werd getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg News zat de vrouw in quarantaine op het vliegtuig toen ze woensdag met de president terugkeerde van een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Het volgende presidentsdebat is op 15 oktober. Vanwege de veertien dagen verplichte quarantaine in de Verenigde Staten, is het nog niet zeker of Trump daar aan kan deelnemen.

Schrik op beurzen

Het nieuws zorgt voor onrust onder beleggers in New York. Na bekendmaking van het nieuws gingen de openingsindicatoren, de zogeheten futures, flink omlaag.

De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent.

Internationale gemeenschap wenst Trump beterschap

De Indiase premier Narendra Modi was een van de eerste wereldleiders die 'zijn vriend' Trump en zijn vrouw 'een snel herstel en een goede gezondheid' toewenste.

Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wenst het koppel een 'spoedig herstel'. 'Covid-19 is een strijd die we allemaal blijven voeren. Elke dag. Het maakt niet uit waar we wonen', schreef hij op Twitter.

De Britse regering deed dat initieel bij monde van staatssecretaris voor Volkshuisvesting Robert Jenrick. De Britten weten hoe het is om een leider te hebben die besmet is met het coronavirus, aldus Jenrick, waarmee hij verwees naar de Britse premier Boris Johnson bij wie covid-19 in maart werd vastgesteld.

Johnson wenste het echtpaar Trump later zelf ook beterschap.

Zijn Israëlische ambtsgenoot Benjamin Netanyahu deelde die wensen 'net als miljoenen Israeli's'.

Ook het Kremlin, Taiwan, de Poolse president Andrzej Duda en het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deden hetzelfde.

Een woordvoerder van de Franse regering Gabriel Attal zei dat de besmetting van Trump aantoont dat het virus niemand spaart, 'inclusief degenen die scepticisme hebben getoond'. 'Ik wens hem een snel herstel.'

Ook de Australische minister van Agricultuur David Littleproud wenste de president beterschap en zei dat dit aantoont dat niemand immuun is voor het virus. 'Ongeacht de voorzorgsmaatregelen zijn we hier allemaal gevoelig voor en het is belangrijk dat we dat begrijpen als een wereldwijde gemeenschap', klonk het aan ABC News.

Mike Pence en zijn vrouw zeggen dat ze bidden voor een snel herstel. 'We voegen ons bij miljoenen in Amerika die bidden voor hun volledige en snelle herstel. God zegene u, president Trump en onze geweldige first lady Melania', twitterde Pence.

