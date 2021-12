Internationale conferentie over humanitaire crisis in Afghanistan

Zondag houdt de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) een bijzondere vergadering om een nakende humanitaire crisis in Afghanistan af te wenden. Het gaat om de grootste internationale bijeenkomst over Afghanistan sinds de taliban de macht overnamen in augustus.

Bedelende vrouwen en kinderen in Kaboel op 12 november 2021