Laurent Gbagbo, oud-president van Ivoorkust, is woensdag ook in hoger beroep door het Internationaal Strafhof in Den Haag vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Gbagbo was in januari 2019 al eens vrijgesproken, maar de aanklagers waren in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Samen met de 75-jarige Gbagbo werd ook Charles Blé Goudé (49), voormalig leider van de radicale beweging Jonge Patriotten, die trouw is aan de ex-president van Ivoorkust, opnieuw vrijgesproken.

Gbagbo, die van 2000 tot 2011 president was van Ivoorkust, werd verantwoordelijk geacht voor moord en verkrachting in het West-Afrikaanse land na de presidentsverkiezingen van 2010. Hij verloor die verkiezingen, maar weigerde plaats te maken voor zijn uitdager, huidig president Alassane Ouattara.

Bij de daaropvolgende vijf maanden durende burgeroorlog werden ongeveer 3.000 mensen omgebracht en naar schatting 150 vrouwen verkracht. De Fransen konden Gbagbo in april 2011 oppakken. In november van dat jaar werd hij overgebracht naar Den Haag. De arrestatie van Blé Goudé volgde twee jaar later in Ghana.

België

Het hof in Den Haag sprak de mannen in 2019 vrij. Ze werden in afwachting van het hoger beroep onder voorwaarden vrijgelaten. Gbagbo kreeg toestemming om naar België te verhuizen. Hij zal naar verwachting terugkeren naar zijn thuisland.

Samen met de 75-jarige Gbagbo werd ook Charles Blé Goudé (49), voormalig leider van de radicale beweging Jonge Patriotten, die trouw is aan de ex-president van Ivoorkust, opnieuw vrijgesproken. Gbagbo, die van 2000 tot 2011 president was van Ivoorkust, werd verantwoordelijk geacht voor moord en verkrachting in het West-Afrikaanse land na de presidentsverkiezingen van 2010. Hij verloor die verkiezingen, maar weigerde plaats te maken voor zijn uitdager, huidig president Alassane Ouattara. Bij de daaropvolgende vijf maanden durende burgeroorlog werden ongeveer 3.000 mensen omgebracht en naar schatting 150 vrouwen verkracht. De Fransen konden Gbagbo in april 2011 oppakken. In november van dat jaar werd hij overgebracht naar Den Haag. De arrestatie van Blé Goudé volgde twee jaar later in Ghana. BelgiëHet hof in Den Haag sprak de mannen in 2019 vrij. Ze werden in afwachting van het hoger beroep onder voorwaarden vrijgelaten. Gbagbo kreeg toestemming om naar België te verhuizen. Hij zal naar verwachting terugkeren naar zijn thuisland.