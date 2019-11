Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gaat de beweringen in een BBC-documentaire onderzoeken dat Britse soldaten oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd in Irak en Afghanistan. Dat heeft het bureau van de ICC-aanklager maandag laten weten.

De documentaire wordt maandagavond uitgezonden. Een speurder getuigt er dat de Britse regering onderzoeken naar burgerdoden bij militaire operaties in Afghanistan en Irak in de doofpot heeft gestopt. De BBC deed onderzoek samen met de krant Sunday Times. Ze spraken met een tiental speurders die 'geloofwaardige bewijzen' vonden van oorlogsmisdaden. De Britse mediabedrijven verwijzen onder meer naar drie kinderen en één jongeman die in 2012 in Afghanistan gedood werden door een soldaat van de Britse elite-eenheid SAS. De betrokken soldaat zou daar nooit voor vervolgd zijn.

Ook het geweld tegen gevangenen in de Iraakse stad Basra in 2003, waarbij minstens twee doden vielen, bleef ongestraft. Het dossier van een doodgeschoten Iraakse politieagent in datzelfde jaar, bleef eveneens zonder gevolgen. Het Britse ministerie van Defensie heeft al ontkend dat er sprake is van een doofpotoperatie. Na de afloop van grondige onderzoeken heeft een onafhankelijke instantie (de Service Prosecuting Authority) beslist om niet over te gaan tot vervolgingen, zo luidde de reactie.