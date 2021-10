Het Internationaal Gerechtshof heeft Somalië dinsdag grotendeels in het gelijk gesteld in een lang aanslepend conflict met Kenia over de zeegrens tussen beide landen. Somalië krijgt daardoor een gebied toegewezen dat potentieel rijk is aan grondstoffen.

Het conflict tussen de twee Afrikaanse landen gaat vooral over een driehoekig gebied van ongeveer 100.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan, dat rijk is aan vis en mogelijk ook grote olie- en gasvoorraden bevat. Somalië was in 2014 naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gestapt om duidelijkheid te verkrijgen over de precieze zeegrens.

Kenia vond dat de zeegrens evenwijdig met de breedtegraad liep. Maar Somalië was het daar niet mee eens. Mogadishu stelde dat de lijn in zuidoostelijke richting getrokken moest worden, in het verlengde van de landsgrens. De rechters hebben die laatste redenering nu gevolgd.

Somalië had ook een schadevergoeding geëist, omdat Kenia al vergunningen aan buitenlandse ondernemingen had verleend voor de exploitatie van het gebied. Maar die eis werd afgewezen.

Tegen de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is geen beroep mogelijk. Kenia had eerder al verklaard dat het de uitspraak niet zou erkennen. In maart boycotte het Oost-Afrikaanse land ook al de openbare hoorzittingen in het Vredespaleis in Den Haag. Nairobi heeft ook gewaarschuwd voor ernstige gevolgen voor de veiligheid in de regio.

De president van Kenia, Uhuru Kenyatta, liet dinsdag in een reactie weten de beslissing van het Internationaal Gerechtshof te verwerpen. 'De Keniaanse regering verwerpt het oordeel volledig en erkent het niet', aldus Kenyatta.

