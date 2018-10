Internationaal Gerechtshof beveelt VS om deel aan Iran opgelegde sancties op te heffen

'Het Hof geeft unaniem aan dat de Verenigde Staten (...) elke belemmering moeten opheffen van de vrije export naar Iran van medicamenten, medisch materiaal, voedsel en landbouwproducten die de maatregelen die op 8 mei 2018 werden aangekondigd veroorzaken', staat in de tekst. Het vonnis heeft het ook over 'reserveonderdelen die nodig zijn voor de veiligheid van de burgerluchtvaart'.

Iran heeft in juli een rechtszaak aangespannen bij het in Den Haag gevestigde VN-gerechtshof, omdat de Amerikaanse sancties volgens het land strijdig zijn met een bilateraal verdrag tussen beide landen en de nationale economie en munt schade berokkenen. Nadat de VS zich terugtrok uit het internationale nucleaire akkoord met Iran uit 2015, kondigde de Amerikaanse president aan dat er een aantal sancties opnieuw geactiveerd zouden worden.

De sancties kunnen 'de gezondheid en het leven van de mensen op het grondgebied van Iran ernstig schaden', aldus het Hof woensdag. Tegen de uitspraak van het ICC kan beroep aangetekend worden.