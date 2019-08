India en Pakistan hebben zaterdag elkaar 'intens' beschoten aan de grens tussen beide landen in Kasjmir, het gebied in de Himalaya dat beide landen elkaar betwisten. Dit heeft de Indiase regering bekendgemaakt.

De twee rivalen en kernmachten beschieten elkaar geregeld over de controlelijn die Kasjmir opdeelt. Maar zaterdag was er volgens een hoge Indiase regeringsambtenaar 'intens' geschut dat zaterdagmiddag nog steeds aan de gang was. Er zou één Indiase soldaat zijn omgekomen, maar daarover is er geen officiële communicatie. Pakistan had geen commentaar nopens het door India gerapporteerde geweld.