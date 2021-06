De instorting van een appartementsgebouw van twaalf verdiepingen nabij Miami Beach, in Florida, heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Over 159 anderen is er vrijdag nog geen nieuws.

Dat heeft de burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, bekendgemaakt. Nog volgens de burgemeester is er hoop om nog levende slachtoffers te vinden.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is ter plaatse gekomen en heeft de plaatselijke noodtoestand uitgeroepen 'om de ontplooiing van alle nodige middelen mogelijk te maken'. President Joe Biden liet al weten dat er hulp van het federale niveau komt.

Het is nog onduidelijk wat de instorting veroorzaakt heeft. Het gebouw dateert uit de jaren 80 en volgens officiële berichten onderging het onlangs nog een inspectie. Meerdere Latijns-Amerikaanse landen melden dat onderdanen in het gebouw verbleven en vermist zijn. Het gaat in het bijzonder om mensen uit Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentinië en Uruguay, aldus nieuwszender CNN.

