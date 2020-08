Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst NCSC proberen Kremlin-gerelateerde actoren in Rusland reputatieschade toe te brengen aan Joe Biden, de Democraat die het bij de verkiezingen in november opneemt tegen zittend president Donald Trump. China en Iran zouden dan weer hopen op een nederlaag voor Trump.

Volgens William Evanina, de directeur van het National Counterintelligence and Security Center, probeert Moskou Joe Biden in diskrediet te brengen 'met een hele waaier van acties'. Andere Kremlin-actoren proberen zittend president Trump dan weer actief te promoten via sociale media en op de Russische televisie, klinkt het.

China zou Trump liever zien vertrekken, zegt de NCSC. Peking ziet Trump als onvoorspelbaar en zou daarom de voorkeur geven aan de Democraat Joe Biden. Tot slot onthulde de NCSC dat ook Iran de zittende president zou willen verzwakken. De relaties tussen Washington en Teheran zijn gespannen sinds Trump de nucleaire deal met Iran opblies en opnieuw sancties invoerde.

Evanina wil de Amerikanen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november blijvend op de hoogte houden van eventuele beïnvloeding uit het buitenland, benadrukte hij. In 2016 werd Rusland beschuldigd van ernstige inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de toenmalige Democratische kandidate Hillary Clinton in diskrediet te brengen en de Republikein Trump te boosten. Het Kremlin heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

