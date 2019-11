Inheemse natuuractivist doodgeschoten in Braziliaans Amazonewoud

In Brazilië is een bekende inheemse natuuractivist, Paulo Paulino Guajajara, doodgeschoten door illegale houtkappers. Een andere man die bij hem was, raakte gewond.

Volgens een mededeling van de Vereniging van Braziliaanse Inheemse Volkeren (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB) waren de twee aan het jagen in het reservaat van Arariboia in de Amazonestaat Maranhao toen ze in een hinderlaag liepen. Dat melden internationale media. Guajajara werd in het hoofd geschoten. De twee mannen zijn leden van de zogenaamde 'Bewakers van het Woud', een groep die het opneemt tegen illegale houtkappers in het gebied. Het Braziliaanse ministerie van Justitie zegt dat de federale politie een onderzoek heeft geopend. 'We zullen geen moeite sparen om de verantwoordelijken voor deze ernstige misdaad voor het gerecht te brengen,' tweette minister Sergio Moro. Kritiek Maar de Braziliaanse regering van president Jair Bolsonaro krijgt ook kritiek voor haar lakse houding tegen de economische exploitatie van het Amazonewoud. Volgens de APIB, die het leeuwendeel van de 900.000 inheemse inwoners van Brazilië vertegenwoordigt, heeft 'de regering bloed aan haar handen'. Lees ook: Inheemse Amazoneleider Tuntiak: 'Klimaatjongeren als Greta en Anuna zijn onze stem in Europa'