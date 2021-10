In Nederland kunnen Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) beginnen met de formatie van een kabinet van de liberale VVD, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijke partij ChristenUnie. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag hun aanstelling. Remkes hoopt dat 'zo spoedig mogelijk' een kabinet op het bordes staat.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over het eindverslag van Remkes. Hij denkt dat de onderhandelingen tussen de vier partijen snel kunnen gaan. 'De wil is er om tempo te maken', zei hij. Er wordt aangestuurd op een regeerakkoord op hoofdlijnen waarbij er meer ruimte komt voor de Tweede Kamer.

De feitelijke formatie gaat ruim zes maanden na de verkiezingen beginnen. Dat het zo lang duurde, kwam onder meer door blokkades die de verschillende partijen opwierpen om tot onderhandelingen te komen en een vertrouwenscrisis rond VVD-leider en ontslagnemend premier Mark Rutte aan het begin van het formatieproces.

Remkes en Koolmees zijn dinsdagavond nog langsgegaan bij de voorzitter van de Tweede Kamer om hun opdracht te ontvangen. De nieuwe informateurs gaan dan direct woensdag aan de slag. Ze geven om 11.00 uur een persconferentie.

Daarvoor, om 9.30 uur, spreken zij alvast met CDA-leider Wopke Hoekstra die later op de ochtend bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer moet zijn. 's Middags komen de leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) langs en de nummer twee van de VVD, Sophie Hermans. In de avond is er dan nog een bijeenkomst met alle fractieleiders en hun secondanten. Ook Rutte is er dan bij. De demissionaire premier ontbrak bij het formatiedebat wegens verplichtingen in het buitenland.

Er was uiteindelijk brede steun voor de aanstelling van Koolmees en Remkes. Naast de vier coalitiepartijen steunden ook PvdA, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga de benoeming. De laatste twee deden dat omdat ze vinden dat er snel een kabinet moet komen. Binnen de coalitie klinkt de hoop toch voor het einde van het jaar een kabinet te hebben.

Remkes was hiervoor ook al enkele weken informateur. Koolmees geeft tijdelijk zijn baan als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op. Hij wordt vervangen door zijn staatssecretaris Dennis Wiersma. Koolmees keert niet in een nieuw kabinet terug, werd dinsdag bekend.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over het eindverslag van Remkes. Hij denkt dat de onderhandelingen tussen de vier partijen snel kunnen gaan. 'De wil is er om tempo te maken', zei hij. Er wordt aangestuurd op een regeerakkoord op hoofdlijnen waarbij er meer ruimte komt voor de Tweede Kamer. De feitelijke formatie gaat ruim zes maanden na de verkiezingen beginnen. Dat het zo lang duurde, kwam onder meer door blokkades die de verschillende partijen opwierpen om tot onderhandelingen te komen en een vertrouwenscrisis rond VVD-leider en ontslagnemend premier Mark Rutte aan het begin van het formatieproces. Remkes en Koolmees zijn dinsdagavond nog langsgegaan bij de voorzitter van de Tweede Kamer om hun opdracht te ontvangen. De nieuwe informateurs gaan dan direct woensdag aan de slag. Ze geven om 11.00 uur een persconferentie. Daarvoor, om 9.30 uur, spreken zij alvast met CDA-leider Wopke Hoekstra die later op de ochtend bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer moet zijn. 's Middags komen de leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) langs en de nummer twee van de VVD, Sophie Hermans. In de avond is er dan nog een bijeenkomst met alle fractieleiders en hun secondanten. Ook Rutte is er dan bij. De demissionaire premier ontbrak bij het formatiedebat wegens verplichtingen in het buitenland. Er was uiteindelijk brede steun voor de aanstelling van Koolmees en Remkes. Naast de vier coalitiepartijen steunden ook PvdA, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga de benoeming. De laatste twee deden dat omdat ze vinden dat er snel een kabinet moet komen. Binnen de coalitie klinkt de hoop toch voor het einde van het jaar een kabinet te hebben. Remkes was hiervoor ook al enkele weken informateur. Koolmees geeft tijdelijk zijn baan als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op. Hij wordt vervangen door zijn staatssecretaris Dennis Wiersma. Koolmees keert niet in een nieuw kabinet terug, werd dinsdag bekend.