De vulkaan Merapi op het Indonesische eiland Java spuwt opnieuw as en ander puin over een afstand van 1 kilometer. Dat meldt het geologisch agentschap van het land.

Het alarmniveau blijft op het op één na hoogste niveau nadat de vulkaan een pyroclastische stroom uitspuwde, een mengeling van extreem hete stukken rots, gas en assen, aldus het agentschap. Er zijn geen meldingen van gewonden.

De 2968 meter hoge vulkaan is slechts een van zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië, maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de 'Pacific Ring of Fire', de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

Bij een zware uitbarsting van de Merapi in 2010 kwamen meer dan 300 mensen om het leven en 60.000 inwoners verloren hun woning.

