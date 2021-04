Ten noorden van Bali is een duikboot met tientallen bemanningsleden aan boord vermist geraakt.

De duikboot van ongeveer 40 jaar oud is waarschijnlijk gezonken, zei de woordvoerder van Defensie woensdag tegen nieuwssite Kompas. De leider van de informatiedienst van de marine verklaarde tegenover journalisten dat er 53 mensen aan boord waren.

Om 3 uur 's nachts lokale tijd verloor de duikboot het contact. De onderzeëer verdween op zo'n 95 kilometer van het eiland Bali, aldus de woordvoerder. Mogelijk bevindt de boot zich in een trog op de zeebodem op zo'n 700 meter diepte, klinkt het.

De Indonesische marine is met verschillende schepen ter plaatse. Bovendien hebben ze Singapore en Australië om hulp gevraagd omdat die landen reddingsschepen bezitten voor onderzeërs.

Bergingen op grote diepte zijn heel moeilijk. In november 2017 verdween een Argentijnse duikboot. Het duurde een jaar voor de boot gevonden was. Argentinië heeft de boot niet geborgen omdat het niet over de nodige technische capaciteiten beschikt.

