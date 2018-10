Indonesisch vliegtuig crasht in zee met 188 mensen aan boord

Het vliegtuig verdween in de Javazee ten noorden van Jakarta. Een woordvoerder van luchtverkeersleider AirNav zegt aan tv-zender Metro dat het contact met vlucht JT610 daar verbroken is.

Volgens het Indonesische reddingsagentschap zijn ter plaatse brokstukken gevonden. 'We hebben zwemvesten gevonden, gsm's en delen van het vliegtuig', zegt Muhammad Syaugii. Vermoed wordt dat de vliegtuigromp van de Boeing 737 MAX 8 op de zeebodem ligt, op ongeveer 35 meter diepte, zegt hij. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend.

De binnenlandse vlucht was onderweg naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka. Volgens Lion Air waren er 188 mensen aan boord: 178 volwassen passagiers, drie kinderen en zeven personeelsleden. De vlucht steeg tot een hoogte van ruim 1.600 meter en daalde vervolgens snel, blijkt uit gegevens van de site Flightradar24.com.

Het neergestorte vliegtuig is een Boeing 737 Max 8, een van de populairste toestellen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Er was tot nu toe nog nooit een crash geweest met een 737 Max 8.

Lion Air werd in 1999 opgericht. De luchtvaartmaatschappij, die moderne toestellen gebruikt van producenten Boeing en Airbus, groeide sterk de afgelopen jaren. De maatschappij vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air zou een vloot hebben van een honderdtal toestellen.