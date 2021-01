Een passagiersvliegtuig van de Indonesische lowcostmaatschappij Sriwijaya Air is vermist nadat het opgestegen was op de luchthaven van Jakarta. Alle contact is verbroken, melden de autoriteiten. Aan boord zitten 56 passagiers, onder wie 7 kinderen, en 6 crewleden, berichten lokale media.

Het vliegtuig was onderweg naar Pontianak, een stad op het eiland Borneo, toen het het contact met het controlecentrum verloor, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Transport. Er is een zoekactie opgestart.

Vissers maken melding van de vermoedelijke brokstukken voor de kust van Java, maar de autoriteiten kunnen nog niet bevestigen of het gaat om het vermiste vliegtuig. Ze zijn nog onderweg naar de locatie, klinkt het.

Van de Boeing 737-500 is niets meer vernomen sinds het slechts 20 kilometer van de luchthaven boven de zee in buurt van het eiland Lancang vloog, zo meldden plaatselijke media.

De vlucht 182 van Sriwijaya Air zou volgens het vluchtschema zaterdag om 13.40 uur lokale tijd (07.40 uur Belgische tijd) vertrekken voor de vlucht naar Borneo, blijkt uit gegevens van website FlightRadar24. Het toestel verloor volgens de website na het opstijgen meer dan 3.300 meter hoogte in minder dan een minuut. Het laatste contact met het toestel was om 14.40 uur lokale tijd, aldus woordvoerster Adita Irawati van het Indonesische ministerie van transport.

