De Indonesische marine gaat proberen de onderzeeër die gezonken is ter hoogte van Bali te lichten.

Dat heeft de marine vrijdag aangekondigd.

De autoriteiten bestuderen verschillende technieken om de duikboot te bergen. Hij ligt op de zeebodem op meer dan 800 meter onder de zeespiegel. Er wordt gerekend op de hulp van buitenlandse marines.

'Ik hoop dat we er met de hulp en solidariteit van andere landen in zullen slagen de operatie uit te voeren', aldus marinecommandant Yudo Margono aan verslaggevers. 'Het is moeilijk om een precies tijdsbestek aan te geven, maar (...) zodra de hulp arriveert, zullen we met de evacuatie beginnen.'

De marine wacht op de komst van twee extra boten om met de delicate reddingsoperatie op volle zee te beginnen. Eén daarvan werd door China gestuurd. Er wordt overwogen krachtige magneten en ballonnen te gebruiken om de resten van de onderzeeër naar boven te halen.

De marine gelooft dat de lichamen van de 53 bemanningsleden zich nog in de onderzeeër bevinden, zei een woordvoerder. Een onderwaterrobot met afstandsbediening, uitgeleend door Singapore, heeft beelden gemaakt die bevestigen dat de onderzeeër zich op de zeebodem bevindt.

Bloemenceremonie

Familieleden van de slachtoffers aan boord van een marineschip hebben vrijdag bloemen gegooid op zee tijdens een herdenkingsceremonie voor de slachtoffers. De in Duitsland gebouwde onderzeeër, een van de vijf in de Indonesische vloot, verdween vorige week van de radar tijdens oefeningen voor de kust van Bali. Na verscheidene dagen intensief zoeken maakte het Indonesische leger zondag bekend dat ze de in drie stukken gebroken duikboot in meer dan 800 meter diep water hadden gevonden, en dat de volledige bemanning was omgekomen.

Dat heeft de marine vrijdag aangekondigd. De autoriteiten bestuderen verschillende technieken om de duikboot te bergen. Hij ligt op de zeebodem op meer dan 800 meter onder de zeespiegel. Er wordt gerekend op de hulp van buitenlandse marines. 'Ik hoop dat we er met de hulp en solidariteit van andere landen in zullen slagen de operatie uit te voeren', aldus marinecommandant Yudo Margono aan verslaggevers. 'Het is moeilijk om een precies tijdsbestek aan te geven, maar (...) zodra de hulp arriveert, zullen we met de evacuatie beginnen.' De marine wacht op de komst van twee extra boten om met de delicate reddingsoperatie op volle zee te beginnen. Eén daarvan werd door China gestuurd. Er wordt overwogen krachtige magneten en ballonnen te gebruiken om de resten van de onderzeeër naar boven te halen. De marine gelooft dat de lichamen van de 53 bemanningsleden zich nog in de onderzeeër bevinden, zei een woordvoerder. Een onderwaterrobot met afstandsbediening, uitgeleend door Singapore, heeft beelden gemaakt die bevestigen dat de onderzeeër zich op de zeebodem bevindt. Familieleden van de slachtoffers aan boord van een marineschip hebben vrijdag bloemen gegooid op zee tijdens een herdenkingsceremonie voor de slachtoffers. De in Duitsland gebouwde onderzeeër, een van de vijf in de Indonesische vloot, verdween vorige week van de radar tijdens oefeningen voor de kust van Bali. Na verscheidene dagen intensief zoeken maakte het Indonesische leger zondag bekend dat ze de in drie stukken gebroken duikboot in meer dan 800 meter diep water hadden gevonden, en dat de volledige bemanning was omgekomen.