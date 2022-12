Indonesië maakt seks buiten het huwelijk strafbaar

In Indonesië heeft het parlement dinsdag wetswijzigingen goedgekeurd die onder andere seks buiten het huwelijk verbieden, op straffe van maximaal een jaar cel.

De leden van het Huis van Afgevaardigden gaven in een plenaire vergadering, ondanks felle kritiek van tegenstanders, groen licht voor het wetsvoorstel.

Mensenrechtenactivisten hadden er eerder bij het Huis van Afgevaardigden op aangedrongen de nieuwe regels niet aan te nemen, omdat ze volgens hen in strijd zijn met de burgerrechten in het grootste moslimland ter wereld.

De nieuwe wetgeving moet in 2025 in werking treden. Maandag trokken nog honderden mensen in verschillende Indonesische steden de straat op om tegen het voorstel te protesteren. Verwacht wordt dat er nog meer protesten komen nu de wet is goedgekeurd.