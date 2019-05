De Indonesische autoriteiten zijn zaterdag begonnen met een actie tegen illegale visvangst. Tientallen boten, voornamelijk uit China, Maleisië en Vietnam, worden gekelderd.

De hele operatie zal ongeveer twee weken duren. In totaal worden 51 schepen geviseerd. Zaterdag is een tiental boten gekelderd in de buurt van Pontianak, in de westelijke provincie Kalimantan.

Volgens de Indonesische minister van Visserij Susi Pudjiastuti is de actie nodig om aan te tonen dat het land de strijd tegen de illegale visvangst in zijn wateren serieus neemt. 'Er is geen alternatief', zei ze.

Sinds president Joko Widodo in 2014 aan de macht kwam zijn al honderden buitenlandse vissersboten in beslag genomen of gekelderd. De opvarenden worden telkens opgepakt. Meestal gaat het om Vietnamezen.

De operatie lag enkele maanden stil, maar hernam vorige week nadat een boot van de Vietnamese kustwacht een schip van de Indonesische marine aanvoer dat een illegale boot in beslag wilde nemen.

Jakarta ligt ook in conflict met Peking over de wateren rond de eilandengroep Natuna.