Indonesië en de VS houden een gezamenlijke militaire oefening

Duizenden Indonesische en Amerikaanse troepen zijn maandag gestart met een gezamenlijke militaire oefening op het Indonesische eiland Sumatra en in de Riau-archipel. De gevechtsoefening zal twee weken duren en is volgens Washington bedoeld om de “regionale samenwerking” te bevorderen te midden van de spanningen met China. Zo schijft het Franse persagentschap AFP.

Ongeveer 4.000 Amerikaanse en Indonesische troepen zullen deelnemen aan de jaarlijkse oefening, beter bekend onder de naam “Super Garuda Shield”. Ook Australische, Japanse en Singaporeaanse militairen doen mee.

De oefening vindt plaats te midden van verhoogde spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Die lopen de laatste twee weken op na berichten dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek zou brengen aan het autonome eiland Taiwan, dat China als een deel van zijn grondgebied beschouwt.

Pelosi bevestigde onderweg te zijn naar Azië, maar over een mogelijke tussenstop in Taiwan is niets geweten. Onlangs waarschuwde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden tijdens een ruim twee uur durend telefoongesprek om “niet met vuur te spelen” wat Taiwan betreft.

“Dit is echt een oefening om vertrouwen, cohesie en wederzijds begrip op te bouwen, capaciteiten te vergroten,” verzekerde generaal Stephen Smith, commandant van de deelnemende Amerikaanse troepen, vrijdag nog. “Het gaat dus echt om een militaire oefening en geen dreiging voor welke partij dan ook.”