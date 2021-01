Er zijn brokstukken van het vermiste vliegtuig van Sriwijaya Air gevonden in de zone waar het toestel van de radar verdween. Dat heeft de Indonesische politie bevestigd. Er zijn ook lichaamsresten aangetroffen.

De Boeing 737-500 verdween boven de Javazee kort na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht en had 62 mensen aan boord. Een politiewoordvoerder verklaarde aan de zender Mero TV dat er voorwerpen van passagiers en lichaamsresten zijn aangetroffen. De identificatie is aan de gang.

De Boeing 737-500 verdween boven de Javazee kort na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht en had 62 mensen aan boord. Een politiewoordvoerder verklaarde aan de zender Mero TV dat er voorwerpen van passagiers en lichaamsresten zijn aangetroffen. De identificatie is aan de gang.