Minstens 55 mensen zijn in Indonesië gestorven bij overstromingen. Ook Oost-Timor kampt met wateroverlast. Daar kwamen minstens 16 mensen om.

'We tellen 55 doden, maar de balans kan nog oplopen want 42 mensen zijn vermist', verklaarde Raditya Jati, woordvoerder van het Indonesisch agentschap voor natuurrampen.

De overstromingen teisterden meerdere eilanden van de archipel. 44 van de overlijdens werden gemeld op het eiland Flores.

In Oost-Timor wordt het aantal overlijdens ten gevolge van de regens voorlopig op 16 gezet.

Modderstroom van vulkaan

Daarnaast zijn in Indonesië zeker 18 mensen omgekomen en 62 vermist nadat een modderstroom van vulkanoclastisch materiaal door verschillende dorpen op het Indonesische eiland Lembata raasde.

De vulkanische brokstukken, gekend als lahars, kwamen van de Lewotolo-vulkaan en verzwolgen zondag verschillende huizen na hevige regenval. Veertien dorpen zijn nog onbereikbaar voor de hulpdiensten. De Lewatolo roert zich al enkele maanden. De vulkaan in het noorden van het eiland is ruim 1400 meter hoog. De laatste grote uitbarsting was in 2012. Indonesië ligt in de zogenaamde "Pacifische ring van vuur", een gebied met een hoge vulkanische activiteit en zo'n 128 actieve vulkanen.

