De Indiase politica Sonia Gandhi legt het voorzitterschap van de Congrespartij neer en heeft opgeroepen een nieuwe leider te kiezen.

De oproep van de 73-jarige in Italië geboren politica valt samen met pogingen van ontevreden partijprominenten om de oude Indiase partij te hervormen, nu die in de peilingen keldert. Ontevreden partijleden hadden een brief aan Gandhi geschreven die haar rol als voorzitter ter discussie stelt, meldde de Britse openbare omroep BBC. Leden van de familie Gandhi hebben de partij en de politiek in het land lang gedomineerd.

De partijbonzen kwamen maandag in New Delhi bijeen. De 135 jaar oude Congrespartij ontpopte zich onder leiding van Mahatma Gandhi (1869-1948) in de jaren twintig tot voornaamste onafhankelijkheidsbeweging. Na de onafhankelijkheid van het Britse Rijk in 1947 wist de partij het land 54 jaar lang te regeren.

Verkiezingsnederlaag

Die gouden tijd is sinds 2014 verleden tijd. De partij heeft nog maar 44 van de 543 zetels in het nationale parlement en regeert nog in slechts twee deelstaten alleen. Veel leden hoopten dat de verkiezingen van vorig jaar de neergang zouden stoppen, maar die hoop hebben de kiezers niet vervuld. Naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag trad Sonia's zoon Rahul Gandhi toen als voorzitter af.

De partij is nog niet direct van Gandhi af. Ze blijft waarnemend voorzitter tot de volgende partijbijeenkomst over een half jaar, wanneer de nieuwe voorzitter wordt gekozen.

Sonia Gandhi is de weduwe van de in 1991 vermoorde Indiase premier Rajiv Gandhi (1944-1991). Na zijn dood stortte ze zich in de politiek als 'gezicht' van de Congrespartij. Haar echtgenoot Rajiv was op zijn beurt de zoon van premier Indira Gandhi, die het land veertien jaar heeft geregeerd. Zij was dan weer de dochter van de eerste premier van het land Jawaharlal Nehru (en was geen familie van Mahatma Gandhi). (Belga)

