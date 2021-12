Een helikopter met de Indiase chef Defensie aan boord, generaal Bipin Rawat, is woensdag neergestort in Tamil Nadu, de deelstaat in de zuidoostelijke uithoek van het land. Dat maakte de luchtmacht bekend. Er zouden zeker zeven doden gevallen zijn.

'Een Russische helikopter Mi-17V5 van de IAF (Indian Air Force), met aan boord de chef Defensie, generaal Bipin Rawat, had vandaag een ongeval in de buurt van Coonoor, in Tamil Nadu', schreef de Indiase luchtmacht op Twitter. 'Er is een onderzoek geopend om de oorzaak van het ongeval na te gaan.' Generaal Rawat en zijn echtgenote waren aan boord van het toestel, samen met twaalf anderen. Ze waren op weg naar een opleidingscentrum voor legerofficieren, verklaarde een hoge legerofficier. Rond de middag (in België) was het lot van de chef Defensie nog onduidelijk. Er zijn zeker zeven lichamen geborgen, zei de minister van Bossen van Tamil Nadu, K. Ramachandran, die ter plaatse kwam, aan de krant Times of India. 'Sommige gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht', zei een verantwoordelijke van de brandweer van Coonoor.

Video's op Indiase nieuwszenders tonen het wrak van het brandende toestel op de plaats van het ongeval. Het gaat om een dicht bebost gebied, in het district Nilgiris, vlakbij de bestemming van het toestel. Het toestel stortte neer op een tiental kilometer van de dichtstbijzijnde weg. Hulpverleners moesten daardoor te voet ter plaatse raken, zei een andere verantwoordelijke van de brandweer. Op beelden is te zien hoe een menigte probeert om de brand te blussen met emmers water. Een groep soldaten droeg een van de passagiers op een geïmproviseerde draagberrie. Lokale media berichten dat de helikopter woensdagmiddag opgestegen was vanop de luchtmachtbasis van Sulur. Generaal Bipin Rawat (63), die aanzien wordt als een getrouwe van premier Narendra Modi, is de eerste chef Defensie van India. De regering creëerde de functie in 2019.

