India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen

De regering van India heeft de export van tarwe verboden. Door een aanhoudende hittegolf is de productie beperkt en zijn de binnenlandse prijzen fors gestegen.

Daardoor komt de voedselzekerheid in India in gevaar, volgens de autoriteiten. Het besluit zou de prijs van tarwe op de wereldmarkt verder kunnen opdrijven.

Het Indiase verbod is opmerkelijk omdat het land eerder nog liet weten op een recordexport van tarwe te rekenen. De wereldmarkt had het Indiase graan dit jaar alleszins goed kunnen gebruiken, want export uit Oekraïne is amper mogelijk door de oorlog. Ook de Verenigde Staten en Frankrijk kampen met weersomstandigheden die het verbouwen van de belangrijke graansoort bemoeilijken.

Zorgen over tarwe drijven onder andere de prijzen voor brood op. De grootste bakkersgroep van ons land, La Lorraine Bakery Group, verwacht ook hier een sterke prijsstijging. Maar vooral armere landen en mensen in Afrika en Azië worden zwaar getroffen door de hogere voedselprijzen.