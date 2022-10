India test ballistische raket vanuit eerste eigen onderzeeër

India heeft vrijdag met succes een ballistische raket getest die werd afgevuurd vanuit zijn eerste in eigen land gebouwde nucleaire onderzeeër. Dat heeft het Indiase ministerie van Defensie gemeld.

India is nu een van de zes landen in de wereld die over zowel nucleaire aanvals- als verdedigingswapens beschikt voor op het land, in de zee en in de lucht. De andere vijf zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk en China. De Aziatische grootmacht is een van de grootste wapenimporteurs ter wereld en leunt nog altijd zwaar op hardware uit Rusland, de grootste en oudste militaire leverancier van het land sinds decennia.

De nu door een eigen onderzeeër gelanceerde ballistische raket onderstreept India’s streven om zelf militaire hardware te produceren. In september presenteerde India zijn eerste lokaal gemaakte vliegdekschip, de INS Vikrant. Het is met een lengte van 262 meter een van ’s werelds grootste marineschepen. Het werd na zeventien jaar bouwen en testen in gebruik genomen.

Ook onthulde de regering van premier Narendra Modi onlangs de eerste gevechtshelikopters van Indiase makelij. De helikopters zijn speciaal ontworpen voor gebruik in hooggelegen gebieden zoals de Himalaya, waar Indiase troepen in 2020 in botsing kwamen met China. India heeft langlopende grensgeschillen met zijn nucleair bewapende buren, aartsrivaal Pakistan en China.