India onderneemt in 2020 een nieuwe poging om zacht op de maan te landen. Dit heeft de Hindustan Times dinsdag uit regeringsbron gemeld.

In de zomer lanceerde New Delhi de Chandrayaan-2 missie naar de natuurlijke satelliet van de Aarde. Die bestond uit een 'orbiter', een lander en een robotjeep. Maar de landing van die Vikram en Pragyan op de zuidelijke pool van het hemellichaam mislukte in september op het laatste nippertje. Daarmee werd het Aziatische land niet de vierde mogendheid ter wereld om een zachte landing te lukken.

Ruimtevaartminister Jitendra Singh weigerde tegenover de krant van een mislukking te gewagen. 'Wij hebben er veel uit geleerd. Er is geen enkel land ter wereld dat bij zijn eerste poging is geslaagd.'

In 2020 probeert India opnieuw een lander en een robotjeep zacht te laten landen op de Maan, zei de minister. Volgens de Times of India zou de lancering voor november zijn gepland. Een 'orbiter' is dit keer niet van de partij aangezien die van de Chandrayaan-2 het naar behoren doet.