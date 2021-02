India heeft donderdag bekendgemaakt dat het met China een akkoord gesloten heeft over een wederzijdse en gecoördineerde 'terugtrekking' van troepen aan een deel van hun omstreden grens in de Himalaya. Dat moet de spanningen tussen de twee kernmogendheden verminderen, die toenamen na een bloedige botsing in juni vorig jaar.

De Indiase minister van Defensie Rajnath Singh preciseerde dat de twee partijen hun vooruitgeschoven troepen 'geleidelijk, gecoördineerd en geverifieerd' zouden terugtrekken krachtens het akkoord met Peking voor de streek van het Pangongmeer, in de regio Ladakh.

Het akkoord werd in een negende ronde van militaire onderhandelingen op hoog niveau bereikt. Een volgende bijeenkomst zal na 'de volledige terugtrekking' worden gehouden, voegde de minister eraan toe.

Lijf-aan-lijfgevechten aan de grens van de Indiase staat Sikkim hadden in mei de spanningen aan de grens tussen de twee landen doen oplopen. In juni sneuvelden minstens twintig Indiase soldaten en een onbekend aantal Chinese militairen in een gevecht op de Himalayaanse grens van de regio Ladakh.

Woensdag had de woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie, Wu Qian, er al gewag van gemaakt dat de troepen aan weerszijden van de frontlinie 'op 10 februari begonnen waren met de organisatie van een geplande en gesynchroniseerde terugtrekking'.

