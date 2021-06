New Delhi en Mumbai hebben maandag enkele coronamaatregelen versoepeld na een daling van het aantal besmettingen in India.

In New Delhi zijn sommige winkels en winkelcentra na weken van sluiting heropend. De metro in de Indiase hoofdstad rijdt nu op een capaciteit van 50 procent. Ook in Mumbai zijn de winkelcentra opnieuw open, mits enkele beperkingen.

In steden waar het aantal coronabesmettingen lager ligt, zoals Nagpur en Aurangabad in de deelstaat Maharashtra, zijn de winkelcentra open zonder dat er beperkingen gelden. De vereniging van hotels en restaurants in India schat dat meer dan twee miljoen jobs verloren zijn gegaan tijdens de lockdown in de deelstaat Maharashtra.

Dalende indicatoren

Volgens deskundigen is het aantal besmettingen in Delhi, Mumbai en andere grote steden aan het afnemen, maar blijft het coronavirus zich verspreiden op het platteland en in enkele zuidelijke staten. Maandag heeft India meer dan 100.000 besmettingen geregistreerd. In mei waren het er dagelijks nog meer dan 400.000.

Het aantal doden daalt ook. In de afgelopen 24 uur werden 2.500 doden gemeld, al is dat aantal waarschijnlijk een onderschatting. Het Indiase ministerie van Volksgezondheid heeft het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie op iets minder dan 347.000 geraamd. In werkelijkheid zouden veel meer doden gevallen zijn.

Momenteel hebben ongeveer 180 miljoen mensen, ofwel 14 procent van de bevolking, een eerste dosis van een coronavaccin ontvangen en hebben 45 miljoen personen (3,4 procent) twee dosissen ontvangen.

