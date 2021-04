In India gaan mensen die geen covidhulp kunnen krijgen in een ziekenhuis, zelf op zoek naar een behandeling. Op de zwarte markt schieten de prijzen van levensreddende medicijnen en zuurstofcilinders de lucht in.

Uit een onderzoek van de Britse openbare nieuwszender BBC blijkt dat voor zuurstof op de zwarte markt tot een tienvoud van de gangbare prijs gevraagd wordt.

Zo brengt BBC het verhaal van een vrouw in New Delhi die niet in het ziekenhuis terecht kon voor haar zieke schoonvader en uiteindelijk haar toevlucht zocht op de zwarte markt, waar ze 50.000 rupees (circa 557 euro) betaalde voor een zuurstofcilinder. Normaal is dat rond de 6000 rupees (67 euro).

Hetzelfde geldt voor medicijnen zoals remdesivir. De BBC tekende gelijkaardige verhalen op in andere steden zoals Allahabad, Indore en Lucknow van families die zelf wanhopig op zoek gaan naar manieren om covidpatiënten te behandelen.

Dergelijke woekerprijzen zijn voor veel Indiërs uiteraard niet te betalen. Een en ander heeft al geleid tot dramatische situaties waarbij mensen letterlijk aan de ingang van ziekenhuizen overlijden, omdat ze niet tijdig hulp kunnen krijgen en ze zich de prijzen voor essentiële medicijnen of zuurstof op de zwarte markt niet kunnen veroorloven.

Meer dan 200.000 doden

Het dodental door covid-19 in India heeft woensdag de kaap overschreden van 200.000. Alleen al de laatste 24 uur overleden 3.293 mensen, opnieuw een triest record. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal bezweken 201.187 mensen aan de epidemie. Veel experts menen dat de echte balans nog hoger ligt.

India heeft al 18 miljoen besmettingen met het coronavirus opgetekend, waarvan 360.000 nieuwe gevallen het voorbije etmaal. Alleen in april waren er bijna 6 miljoen nieuwe besmettingen.

Dat de coronasituatie in India zo uit de hand gelopen is, is te wijten aan een variant van het virus en grootschalige politieke en religieuze bijeenkomsten.

Ziekenhuizen worden overspoeld door patiënten. Er is een gigantisch gebrek aan bedden, geneesmiddelen en zuurstof.

