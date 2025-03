Incidenten bij Turkse protesten na arrestatie van Erdogans rivaal

Bij protesten in de Turkse steden Istanboel en Izmir is het tot incidenten gekomen tussen manifestanten en politieagenten. Dat berichten correspondenten van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse en Turkse media. De oppositie had opgeroepen tot de protesten, in steun van de burgemeester van Istanboel die woensdag is opgepakt.

In Istanboel schoot de politie met rubberkogels, aldus de AFP-correspondenten. In Izmir is dan weer het waterkanon gebruikt, zo blijkt uit beelden van lokale media.



Aan de protesten in Istanboel nemen volgens de oppositie 300.000 mensen deel. Zij uiten hun steun aan Ekrem Imamoglu, de burgemeester van de Turkse stad die woensdag is opgepakt op beschuldiging van corruptie en terrorisme. Hij zou dit weekend hoogstwaarschijnlijk door zijn partij CHP op het schild gehesen worden als uitdager van de zittende president.

“We zijn hier met 300.000 mensen”, aldus Özgür Özel, de leider van de CHP waartoe Imamoglu behoort, tegen de massa voor het stadhuis. Niet alle deelnemers staan voor het stadhuis. De protesten in de grootste stad van Turkije waren eigenlijk verboden en daarom zijn meerdere wegen en bruggen afgesloten. De protesten zijn dus verspreid over de stad.