'In ruil voor miljoenenorder Rafale schold Frankrijk schulden Indiaas bedrijf kwijt'

Frankrijk heeft in 2015 een miljoenenschuld van een Indiase zakenman kwijtgescholden, terwijl India met Frankrijk aan het onderhandelen was over een groot order voor het gevechtsvliegtuig Rafale. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. Huidig Frans president Emmanuel Macron was op dat moment minister van Economie en dus betrokken partij

Het Franse Rafale-gevechtsvliegtuig

Het betrof een belastingschuld van 143,7 miljoen euro, bij een Frans filiaal van de groep Reliance Communications, die in handen is van de Indiase zakenman Anil Ambani. De zakenman had banden met de Indiase premier Narendra Modi. . Volgens Le Monde werd het geschil opgelost tussen februari en oktober 2015, net op het moment dat India onderhandelingen voerde over de aankoop van 36 Franse gevechtsvliegtuigen van het type Rafale. Volgens de krant woog de belastingschuld dusdanig op het bedrijf Reliance Flag Atlantic France, dat het faillissement dreigde. De eigenaar van Reliance zou op 23 maart 2015 een ontmoeting gehad hebben met verschillende raadgevers van de toenmalige Franse minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian. Die is de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zou Ambani ook een ontmoeting hebben gehad met Macron, die toen nog minister van Economie was. In een persbericht ontkent de groep Reliance dat ze kon genieten van 'favoritisme'. De Indiase onderneming bevestigt wel dat ze een akkoord heeft afgesloten met de Franse fiscus, waarbij 7,2 miljoen euro werd betaald. De Franse belastingdienst geeft geen commentaar over individuele dossiers, klinkt het zaterdag. Eind vorig jaar diende ook de ngo 'Sherpa' al een klacht in bij het gerecht omdat het vermoeden had van corruptie en beïnvloeding bij de verkoop van de Rafale aan India.