New York City speelt in de spits van de Amerikaanse vaccinatie- campagne. De Vlaamse New Yorker Jacqueline Goossens, tijdelijk medewerker van een vaccinatiecentrum in Staten Island, legt uit hoe ze dat aanpakken. 'Uitnodigingen of prioritaire groepen kennen we hier niet.'

E en jaar geleden was New York de coronakampioen van de Verenigde Staten. Ziekenhuizen bezweken onder de instroom van naar adem snakkende patiënten, er werden koelwagens ingehuurd om de lijken te stockeren. Intussen scheert The Big Apple heel andere toppen: 43 procent van de meerderjarige bevolking ontving een eerste prik, 28 procent is al volledig gevaccineerd. Op 15 april waren al 5,3 miljoen prikken gezet. Dat is mede de verdienste van onze landgenote Jacqueline Goossens, die al ruim dertig jaar in New York woont. In gewone tijden werkt ze als freelance stadsgids en schrijft ze boeken en blogs over haar biotoop. Bij gebrek aan toeristen nam ze een tijdelijke baan als dispatcher in een stedelijk vaccinatiecentrum op Staten Island. 'We zetten gemiddeld 1300 tot 1800 vaccins per dag', zegt Goossens, die twaalfurige shifts draait.Wie organiseert de vaccinatiecampagne? Jacqueline Goossens: De centra voor massavaccinatie worden door de stad of de staat New York gerund, maar daarnaast zijn er heel wat kleinere centra in kerken, shoppingmalls, woonzorgcentra en binnenkort ook op universiteitscampussen. Je kunt hier op afspraak bij de apotheker een prik halen en vorige week werd op Broadway een speciaal centrum opgericht voor mensen die voor theater, film en televisie werken. Wordt er met uitnodigingen gewerkt? Goossens: Nee. De burger moet zelf een afspraak maken, online of telefonisch. Er zijn geen prioritaire groepen, sinds begin april komen alle zestienplussers in aanmerking.Speelt vaccinscepsis de campagne geen parten? Goossens: Over het algemeen is het enthousiasme erg groot, zoals blijkt uit de cijfers. Maar het verschilt naargelang de bevolkingsgroep. Zo zijn er voorlopig veel meer blanke New Yorkers ingeënt dan zwarten of latino's. Heel wat orthodoxe joden zijn er om religieuze redenen niet happig op. De helft van de evangelische christenen zegt nee tegen het vaccin, net zoals 40 procent van de Republikeinse mannen. Die twee groepen, die elkaar overlappen, staan in New York wel minder sterk dan in sommige conservatieve staten. De vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin, dat in de Verenigde Staten al toegelaten was sinds begin maart, is intussen geschorst. Wat zijn de gevolgen voor New York? Goossens: Het is een serieuze tegenvaller. Als single shot-vaccin was Johnson & Johnson ideaal voor daklozen die op straat en in opvanghuizen leven. In New York waren er al rondtrekkende teams die het aanboden. Iedereen heeft hier overigens recht op gratis vaccinatie, met of zonder papieren. Hebben de New Yorkers hun vrijheid al teruggewonnen? Goossens: Cafés en restaurants draaien op 35 procent van hun capaciteit. Buiten de stad, in de staat New York, mag dat tot 75 procent oplopen. Bioscopen, musea en kunstgaleries zijn open met beperkingen, net zoals kapsalons, nightclubs of fitnesscentra. Crèches en scholen werken met restricties, de bedoeling is ze in september volledig te openen. Wanneer komen de toeristen terug? Goossens: Dat zit er nog niet in. Niet alleen moet Amerika eerst zijn internationale inreisverbod intrekken. Ook Europa moet hetzelfde doen. Wij laten Europeanen binnen als jullie Amerikanen binnenlaten: zo zal het gaan.