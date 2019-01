In Irak worden minderjarigen gemarteld opdat ze banden met IS bekennen

Human Rights Watch (HRW) sprak met kinderen die vertelden dat veiligheidsagenten, bekend als Asayish, hen sloegen, in onaangename houdingen vastbonden en elektrische schokken toedienden.

In de meeste gevallen hadden ze geen toegang tot een advocaat en mochten ze de door hen ondertekende verklaringen die de Asayish hadden opgesteld, niet lezen. De gebeurtenissen vonden plaats in 2017 en 2018.

Terrorisme

'De Koerdische Regionale Regering heeft twee jaar geleden beloofd onderzoek te doen naar de marteling van gedetineerde kinderen, maar het gebeurt nog steeds alarmerend frequent', zegt Jo Becker van HRW. 'De Koerdische autoriteiten moeten hier onmiddellijk een einde aan maken en onderzoek instellen naar de verantwoordelijken.'

HRW sprak met twintig jongens van veertien tot zeventien jaar oud, die beschuldigd werden van of veroordeeld werden voor betrokkenheid bij de Islamitische Staat. Ze zaten in een vrouwen- en kindergevangenis in Erbil, een van de drie faciliteiten waar kinderen gedetineerd zijn in de Koerdische Regio in Irak.

Tijdens het bezoek van HRW zaten er volgens het gevangenispersoneel 63 kinderen vast op verdenking van terroristische activiteiten, waarvan er 43 veroordeeld waren. Van de kinderen stelden er 23 gemarteld te zijn tijdens verhoren.

Valse bekentenissen

HRW vermoedt dat zo bekentenissen zijn afgedwongen. Diverse jongens hebben verklaard kortstondig of zijdelings bij IS betrokken te zijn geweest, maar gaven aan die bekentenis gedaan te hebben om de martelingen te stoppen. HRW kon hun verklaringen niet verifiëren.

HRW heeft over de kwestie contact opgenomen met de regionale overheidscoördinator voor internationale belangenbehartiging, Dindar Zebari. Hij verklaarde dat marteling niet is toegestaan en dat slachtoffers het recht hebben een formele klacht in te dienen. Hij stelde ook dat gedetineerden het recht hebben om een advocaat te vragen, dat de familie op de hoogte wordt gesteld als een minderjarige wordt vastgezet en dat ze mogen bellen met familie.